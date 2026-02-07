В Сергиевом Посаде завершено расследование покушения на убийство двадцатилетней давности

В Сергиевом Посаде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух братьев из Тульской области. Их обвиняют в покушении на убийство, совершенном в 2001 году.

По версии следствия, один из братьев предложил другому убить отца их общего знакомого, которому первый был должен крупную сумму денег. Это должно было послужить устрашением.

16 июня 2001 года младший брат наблюдал за обстановкой около дома потерпевшего в Сергиевом Посаде, а старший совершил выстрел в область грудной клетки мужчины. Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось — услышав крик жены пострадавшего, они скрылись с места преступления.

Спустя более 20 лет в ходе оперативных мероприятий было установлено совпадение генетического профиля одного из обвиняемых со следами, оставленными на перчатке, изъятой на месте преступления. Обвиняемые свою вину не признали.

Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу.