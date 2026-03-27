Детский сад в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде достроят в этом году

В микрорайоне Зубачево поле в Сергиевом Посаде продолжается активное строительство детского сада, рассчитанного на 280 мест. Строительная готовность объекта уже превысила 80%.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируются из бюджета. Сейчас строители занимаются фасадными работами, монтажом инженерных сетей и внутренней отделкой.

Планировка детского сада продумана до мелочей и включает в себя все необходимое для комфортного пребывания детей: входные группы, колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, медицинский и пищевой блоки полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и служебные помещения, кладовые, санузлы, бытовые и технические помещения. Общая площадь здания составит более 4,7 тысяч квадратных метров.

Вокруг детского сада будут обустроены игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная и хозяйственно-бытовая площадки. Открытие дошкольного образовательного учреждения запланировано на 2026 год.