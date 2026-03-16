Детский сад в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде достроят в этом году

В микрорайоне Зубачево поле в Сергиевом Посаде продолжается активное строительство детского сада, рассчитанного на 280 мест. Строительная готовность объекта достигла 75%.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на объекте трудятся более 40 рабочих. В здании ведется чистовая отделка помещений: окрашиваются стены, укладывается линолеум, монтируются электрические сети и дверные блоки, устанавливается сантехническое оборудование, проводится пусконаладка лифтового оборудования.

Со следующей недели подрядчик приступит к комплексному благоустройству прилегающей территории, включая обустройство игровых и спортивных площадок, проездов и тротуаров, установку теневых навесов.

Планировочные решения детского сада учитывают его функциональное назначение и включают в себя различные помещения, необходимые для полноценной работы учреждения. Общая площадь здания составляет более 4,7 тысяч квадратных метров.