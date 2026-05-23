В Сергиевом Посаде высадили «Сад памяти»

Озеленение стало пятым по счету в рамках международной акции. Деревья привезли из питомника Сергиево-Посадского округа, возраст саженцев — от двух до пяти лет. Чтобы создать благоприятные условия для приживаемости, почву тщательно подготовили: трактором вспахали борозды, а затем участники акции вручную разместили ели на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Масштабную высадку поддержали десятки добровольцев, включая волонтеров, школьников, а также первых лиц муниципалитета и региона. Глава округа Оксана Ероханова и депутат Государственной Думы Сергей Пахомов лично работали с лопатами наравне со всеми.

Организаторы отмечают, что консолидация усилий власти и жителей позволяет проекту развиваться. За пять лет на Западном объезде уже высажено почти пять тысяч елей. Специалисты считают, что через пять–семь лет саженцы заметно вытянутся и начнут радовать водителей пушистой живой изгородью.