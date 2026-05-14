В Сергиевом Посаде выбрали победителя регионального этапа конкурса «Мастер года»

13 мая во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде прошла церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». Первое место занял Никита Ангеловский, преподаватель Раменского колледжа по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». Он представит Московскую область в финале конкурса, который пройдет в Новом Уренгое осенью 2026 года.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, в региональном этапе участвовали 53 конкурсанта — мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательного цикла и специальных дисциплин. Участники показали свои навыки в двух заданиях: они записали видеоролики о практике подготовки студентов и провели открытые мастер-классы (учебные занятия со студентами). Мастер-классы прошли на базе 11 профессиональных образовательных организаций, а работы конкурсантов оценивали 45 экспертов. Всего на конкурс поступило более 340 заявок от преподавателей колледжей и техникумов Подмосковья.

Лауреатами конкурса стали: Маргарита Хохлова из Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», Елена Кузьмина из Ликино-Дулевского политехнического колледжа — филиала ГГТУ, Валентина Муза из Подмосковного колледжа «Энергия», Дмитрий Лепихов из Ногинск-го колледжа и другие. Также пять конкурсантов получили награды в специальных номинациях.