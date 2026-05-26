В Сергиевом Посаде стартует фестиваль театров малых городов России

Сегодня в ДК имени Ю. А. Гагарина прошла пресс-конференция, посвященная старту XXIII Фестиваля театров малых городов России. Впервые это культурное событие принимает Сергиев Посад.

С журналистами встретились народный артист России, художественный руководитель Театра Наций и основатель фонда «Театральные инициативы» Евгений Миронов, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и другие.

Евгений Миронов подчеркнул особую миссию фестиваля — открывать самобытные коллективы из глубинки. Он отметил, что выбор Сергиева Посада не случаен: «Для нас принципиально, чтобы фестиваль проходил не только в столицах, но и в городах с богатой историей».

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что три фестиваля из 23 прошли в Подмосковье. В этот раз выбор пал на город с богатой историей — Сергиев Посад.

Организаторы представят масштабную программу: 15 абсолютно разных спектаклей. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова рассказала о подготовке города к фестивалю и его значении для жителей.

Уже сегодня в 15:30 на Советской площади состоится торжественная церемония открытия с концертом местных коллективов и выступлением Петра Налича. Фестивальным подарком городу станет вечерний показ легендарного спектакля Театра Наций «Кто боится Вирджинии Вулф?» с участием Евгения Миронова, Агриппины Стекловой и Марии Смольниковой.

До 3 июня на площадках ДК имени Гагарина, «Театрального ковчега в Дубраве» и Дома культуры «Октябрь» покажут 9 спектаклей большой формы и 6 — малой. Свои постановки представят театры из Татарстана, Югры, Пермского, Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. Фестиваль организован Театром Наций, фондом «Театральные инициативы» Евгения Миронова, Министерством культуры РФ и Правительством Московской области.