В Сергиевом Посаде состоялся гастрофестиваль «Троицкие блины»

31 мая в Сергиевом Посаде прошел первый гастрофестиваль «Троицкие блины», который был приурочен к празднованию Дня Святой Троицы. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие собрало около 10 тысяч человек.

На улицах города было организовано несколько локаций для проведения фестиваля. Основная программа развернулась на улице Карла Маркса, где известные шеф-повара, продвигающие русскую кухню, в течение пяти часов демонстрировали мастер-классы по приготовлению традиционных блюд в дровяной печи. Гости могли увидеть, как готовят бараний бок, начиненный гречневой кашей, карасей в сметане, щи с крошевом, калачи и кокурки — пирожки с яйцом.

Особое внимание было уделено блинам, которые готовили прямо на городских площадках. Рестораны предложили специальное блинное меню, включающее блины с разнообразными начинками: гороховые, гречневые, с картошкой и огурцами, четыре сыра, с абрикосами, на пивных дрожжах, с перцем чили, с черемшой.

Кроме того, на площадках фестиваля в течение всего дня работали зоны мастер-классов по плетению праздничных венков из березовых веток и ремесленные ярмарки. Посетители получили на память газету с историей «Троицких блинов» и старинными рецептами из поваренной книги 1901 года.

Завершилось мероприятие театрализованным шествием по городу, которое прошло от улицы Карла Маркса через Красногорскую площадь до Блинной горы. Здесь все желающие смогли присоединиться к народной вечерке с хороводами и песнями.

Организаторы фестиваля: администрация Сергиево-Посадского городского округа, Фонд развития г. Сергиев Посад, Торгово-промышленная палата и арт-кластер «Трикотажка».