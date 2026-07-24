В Сергиевом Посаде сносят расселенные аварийные дома

В Сергиевом Посаде сносят два аварийных дома по улице Инженерной, №11 и №13. Здания полностью расселили, отключили от коммуникаций и начали демонтировать.

Как сообщили в администрации округа, подрядчик вышел на площадку, чтобы демонтировать дома и вывезти строительный мусор. Оба дома были признаны аварийными еще в декабре 2013 года. Из дома №11 в благоустроенные квартиры переехали 45 человек, а из дома №13 — 42 жителя.

Программа расселения аварийного жилья в округе набирает обороты. За последние несколько лет новоселами стали почти шесть тысяч человек.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова рассказала, что останавливаться на достигнутом не планируют. Сейчас главная задача — расселить дома, признанные аварийными после 2017 года. Программа позволит полностью избавить округ от старых двухэтажек и улучшить жилищные условия еще многим жителям. Освободившуюся после сноса домов территорию планируют использовать для развития города.