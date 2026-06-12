В Сергиевом Посаде прошло яркое выступление команды мотофристайла FMX13

На Советской площади в Сергиевом Посаде состоялось зрелищное шоу команды мотофристайла FMX13. Профессиональные райдеры под руководством одного из самых титулованных спортсменов России Алексея Колесникова показали сложнейшие трюки: сальто назад, «цунами», синхронные прыжки.

Колесников исполнил один из самых редких и зрелищных номеров в экстремальном спорте — сальто на багги. Шоу сопровождалось музыкой в исполнении известного битбоксера, восьмикратного чемпиона России и чемпиона Европы Вахтанга.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова посетила выступление и отметила разницу между профессиональным спортом и опасными уличными экспериментами.

«В профессиональном исполнении этот вид спорта красив и безопасен. Но на обычных дорогах трюки на питбайках опасны, поэтому необходимо строить инфраструктуру для тех, кто им всерьез увлекается. Молодежь поддерживаем в их увлечениях», — сказала Оксана Ероханова. Она выразила особую благодарность Министерству культуры и туризма Московской области за поддержку в организации праздника и команде FMX13.

В День России в Сергиевом Посаде прошла масштабная праздничная программа, включавшая фестивали, шоу, мастер-классы и выступления творческих коллективов.