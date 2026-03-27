В Сергиевом Посаде прошла церемония гашения новой почтовой марки

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике торжественно погасили почтовую марку, выпущенную в рамках серии «Города Золотого кольца России». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Начальник Пушкинского почтамта Екатерина Шувалова отметила: «Почтовая марка, посвященная Сергиеву Посаду, будет интересна не только филателистам и посткроссерам. Это подарок всем жителям и туристам города».

На марке изображены Успенский собор Троице-Сергиевой лавры, памятники Сергию Радонежскому и Савве Мамонтову, Художественно-педагогический музей игрушки имени Николая Бартрама и торговые ряды.

Номинал марки составляет 65 рублей, а тираж — 84 тысячи экземпляров. В ближайшее время марки поступят в продажу в почтовые отделения города.

Дополнительно к выпуску марок были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Их можно поставить в почтовом отделении 141300 (ул. Вознесенская, д. 55) и в Москве. Марки, погашенные в день выпуска, приобретают дополнительную ценность для коллекционеров.