В Сергиевом Посаде прошла торжественная церемония вручения школьных медалей

В городе Сергиев Посад у памятника «Выпускникам 1941 года» на бульваре Кузнецова состоялась главная школьная церемония года. Ровно в полдень здесь чествовали тех, кто закончил одиннадцать классов.

В этом году школы округа окончили 1062 одиннадцатиклассника, почти каждый пятый из них получил медаль. Золотых наград «За особые успехи в учении» I степени удостоились 113 выпускников из 27 школ. Серебряные медали II степени получили 82 человека из 22 учебных заведений.

Главной звездой дня стала Полина Федякина из Гимназии №5. Она сдала три предмета на 100 баллов каждый, показав высший результат — 300 баллов. Девушка поблагодарила родителей и учителей со сцены и сказала, что гордится тем, что смогла оправдать их доверие.

Сразу четыре воспитанника физико-математического лицея оформили «золотой дубль», набрав по 200 баллов. Это Руслан Кулагин, Николай Лочехин, Михаил Юрченко и Егор Андреев. Еще 13 медалистов округа получили заветные 100 баллов по одному из предметов.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова поздравила всех медалистов и пожелала им успехов в дальнейшей учебе. Она отметила: «Мы знаем, какой огромный труд стоит за этими цифрами. Спасибо вашим учителям за их мудрость и терпение. Спасибо родителям, которые все эти годы поддерживали и верили в своих детей».

Всего по итогам ЕГЭ Сергиево-Посадский округ получил 30 стобалльных результатов. Церемония получилась и трогательной, и радостной. Поздравить ребят пришел депутат Госдумы Сергей Пахомов, учителя, родители и представители администрации. Все они желали вчерашним школьникам не терять любопытства к жизни и смело идти к новым победам.