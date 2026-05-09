В Сергиевом Посаде прошла акция «Свеча памяти»

Вечером 8 мая у мемориала Славы «Вечный огонь» в Сергиевом Посаде состоялась традиционная акция «Свеча памяти». В этом году она прошла особенным образом.

Сотни огней сложились в орден Великой Отечественной войны — символ подвига миллионов людей, сражавшихся на фронте и работавших в тылу.

Организовал акцию молодежный центр «Атмосфера» при поддержке партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие школьники, студенты, юнармейцы, «Волонтеры Победы», «Волонтеры Подмосковья», активисты «Молодой Гвардии» и жители города.

Многие приходили семьями, с детьми, чтобы почтить память своих героев.

«Это очень трогательная, красивая акция», — поделился впечатлениями житель города Юрий. — «Мы зажигаем свечи, возлагаем цветы, отдавая дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».