В Сергиевом Посаде прошел полумарафон «Сергиевым путем»

Шестой этап федеральной серии забегов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» состоялся 11 июля в Сергиевом Посаде. Участие в спортивном мероприятии приняли более двух тысяч бегунов из 52 регионов России.

Старт и основная инфраструктура события разместились на Красногорской площади. Участникам были предложены дистанции на выбор: 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, а также детские забеги. Маршрут всех дистанций проходил по историческому центру города, открывая бегунам живописные виды Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Сергиево-Посадского музея-заповедника и Пафнутьевского сада. Каждый финишер получил памятную медаль.

Одной из особенностей серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» остается туристическая составляющая. Участники приезжают в города серии не только ради спортивного результата, но и чтобы ближе познакомиться с их историей, культурой и местными традициями. В стартово-финишном городке работала ярмарочная выставка, где ремесленники и мастера знакомили участников и зрителей с традиционными техниками и проводили мастер-классы.

По итогам забегов определены победители и призеры. Среди мужчин на дистанции полумарафона (21,1 км) победу одержал Игорь Фадин из Ярославской области. Среди женщин первой стала Татьяна Михалевская из Москвы. На дистанции 10 км первым финишировал Денис Городненко из Ставрополя, среди женщин лучшей стала Мария Ольденбургер из Москвы. На дистанции 5 км среди мужчин лучший результат показал Павел Куприянов из Щелково, среди женщин — Татьяна Перепелицына из Москвы.

Полумарафон «Сергиевым путем» стал шестым стартом XII сезона серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» 2026 года. Следующий этап серии состоится 8 августа в Рыбинске. Впервые в истории проекта полумарафон пройдет в вечернем формате.

Мероприятие проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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