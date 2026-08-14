В Сергиевом Посаде пройдет 7-й этап велогонки «Россия»

5 сентября в Сергиевом Посаде состоится седьмой этап многодневной велогонки «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главным событием дня станет групповая велогонка на дистанции 64 километра. Маршрут пройдет по Западному объезду Сергиева Посада и будет состоять из четырех кругов по 16 километров. Трасса с набором высоты 588 метров сочетает скоростные участки и рельеф, который потребует от спортсменов грамотной тактики и высокой физической подготовки.

Руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец отметил, что седьмой этап в Сергиевом Посаде станет важной частью маршрута велогонки «Россия». Трасса сочетает скоростные участки и рельеф, который потребует от спортсменов тактической грамотности и высокого уровня подготовки.

Также важной частью этапа станет велофестиваль на дистанции 16 километров. На один день дороги будут открыты только для велосипедистов, а тысячи участников смогут проехать по безопасному маршруту в компании семьи, друзей и единомышленников. Присоединиться к велофестивалю смогут все желающие от шести лет, независимо от уровня подготовки.

Каждый участник велогонки и велофестиваля получит памятную медаль, которая станет символом участия в одном из этапов масштабного федерального проекта.

Регистрация на велогонку доступна на официальном сайте [велогонка.рф/сергиев-посад](https://велогонка.рф/сергиев-посад).

Сергиев Посад — один из главных туристических центров России и жемчужина Золотого кольца. Участников ждут динамичная трасса, праздничная атмосфера и возможность стать частью большого спортивного события.