В Сергиевом Посаде проходит книжный фестиваль «Игра в Буквы»

В эти выходные в сквере у трикотажной фабрики в Сергиевом Посаде развернулся настоящий книжный город. Здесь представлено более 20 издательств, которые представляют свои новинки для читателей всех возрастов.

Фестиваль «Игра в Буквы» проходит в субботу и воскресенье. В субботу площадка работает с 12:00 до 18:00, в воскресенье — с 10:00 до 16:00. Организаторы назвали этот год «книжным калейдоскопом», подчеркнув многогранность современной литературы.

Помимо книжной ярмарки, гостей ждут интерактивные зоны, подготовленные юными участниками, фотозоны, творческие выступления и живая музыка. В первый день фестиваля художник Ольга Самойлова провела мастер-класс по рисованию «Распадающиеся чернила», а мастерская «Сделай Дело» представила свои изделия из мозаики.

Особое внимание на фестивале уделяется гастрономии. Гости могут попробовать различные виды блинов: марокканские, французские блинчики «на один укус» и классические русские с солеными и сладкими начинками. На фестивале присутствуют звездные шеф-повара: Анна Маликова, Лиза Фрайман и Сергей Рахманин. В воскресенье Рахманин проведет мастер-класс по приготовлению пожарских котлет с ягодным взваром.

Главный кулинарный экспонат фестиваля — мобильная русская печь, подаренная депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым. В выходные в ней пекут вафли по старинным рецептам. В самоварах круглосуточно кипит чай, наливают прохладный квас, а для маленьких гостей есть попкорн.