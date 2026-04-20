В Сергиевом Посаде представили проекты по развитию города

В Сергиевом Посаде прошла презентация учебных архитектурных и градостроительных проектов. Они могут стать основой для преображения исторического центра и новых жилых кварталов.

Студенты двух ведущих вузов страны представили свои концепции профессиональному сообществу. Всего было представлено девять проектов: пять из них посвящены благоустройству знаковых общественных пространств, а еще четыре — вариантам жилой застройки, предусмотренной городской Стратегией развития.

Команды РАНХиГС предложили свои решения для известных мест, таких как облик Красногорской площади перед Лаврой, проект улицы Валовой под рабочим названием «Улица мастеров», варианты интеграции Пожарного переулка в ткань города и другие.

Экспертами выступили представители администрации Сергиево-Посадского округа, Фонда развития города, музея-заповедника, Троице-Сергиевой лавры, а также депутат Госдумы и ответственный секретарь Попечительского совета Фонда Сергей Пахомов.

Сотрудничество с вузами в Фонде развития города называют стратегическим. По словам руководителя обособленного подразделения Фонда Марины Сахно, студенческие наработки — это реальный банк идей для профессиональных проектировщиков. «Мы уже не впервые сотрудничаем с МАРХИ и с РАНХиГС. Студенты действительно могли бы принести ощутимую пользу для города», — отметила она.