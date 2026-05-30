В Сергиевом Посаде появится новое место отдыха

В городе Сергиев Посад продолжается создание нового пространства для отдыха — Водного сада «Северные пруды» на улице Северно-Озерная. Рабочие активно занимаются подготовкой территории, уделяя внимание важным скрытым этапам, чтобы парк стал не только красивым, но и безопасным.

Проект обещает быть масштабным: здесь появятся зоны для всей семьи, включая детскую и спортивную площадки. Планируется проложить велодорожки и соединить сад с пешеходной зоной «Дружба поколений». Для обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения и новое парковое освещение. Водоем приведут в порядок: очистят его и восстановят ручьи.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подчеркнула, что главная задача на ближайшее время — навести порядок с коммуникациями. Все воздушные электрические провода будут убраны под землю.

Ежедневно на объекте работают около 15 человек и несколько единиц техники. Работы ведутся по народной программе «Единой России» и программе губернатора Московской области по созданию комфортной городской среды.

За соблюдением графика следит заместитель главы округа Роман Сусанин. Он рассказал, что завершить благоустройство планируют к сентябрю. Новое общественное пространство станет логичным продолжением уже полюбившейся жителям прогулочной зоны.