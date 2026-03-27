В Сергиевом Посаде погасили почтовую марку, посвященную городу

В музее-заповеднике Сергиева Посада прошла торжественная церемония гашения почтовой марки. Она выпущена в серии «Города Золотого кольца России».

На марке изображены значимые для города места: Успенский собор Троице-Сергиевой лавры, памятники Сергию Радонежскому и Савве Мамонтову, Музей игрушки и Торговые ряды.

Ведущий церемонии Ярослав Гриневский отметил, что тираж марки составляет 84 тысячи экземпляров, а номинал — 65 рублей. Вместе с маркой выпустили конверт первого дня. Приобрести их можно уже сегодня в почтовых отделениях Сергиева Посада и Москвы.

Последняя марка с видами города выходила в 2014 году — тогда на ней был герб. Теперь коллекция пополнилась новым экземпляром.

Выпуск организовала компания АО «Марка» — единственное предприятие в стране, которое выпускает государственные знаки почтовой оплаты.