В Сергиевом Посаде почти готов новый детский сад

В городе Сергиев Посад на улице Станислава Ростоцкого завершается строительство нового детского сада. Сейчас готовность объекта составляет 98,5%. Строители активно завозят и собирают необходимое оборудование, а также благоустраивают территорию.

В детском саду будет 11 групп для детей от полутора до семи лет. Внутри предусмотрены пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, колясочная и помещение для охраны.

Рядом с детским садом уже второй год работает новая школа, что способствует развитию социальной инфраструктуры в микрорайоне. Оба объекта построены благодаря Народной программе «Единой России» и помощи депутата Госдумы Сергея Пахомова.

По словам депутата, за пять лет в образовании округа произошли значительные изменения, в том числе удалось победить вторую смену, решив проблему, которая существовала на протяжении 50 лет. Сейчас округ полностью обеспечен местами для дошкольников.

Завершение строительства детского сада планируется к середине августа, а 1 сентября учреждение откроет свои двери для детей.