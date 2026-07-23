Тендер на капитальный ремонт семейного центра объявили в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области готовится капитальный ремонт главного корпуса здания дома-интерната. Министерство Правительства Московской области по конкурентной политике объявило электронный конкурс на выполнение работ.

Как сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, в рамках конкурса предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести сам ремонт.

Капитальный ремонт планируют провести в здании ориентировочной площадью 545,7 квадратных метров по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, поселок Здравница, дом 5.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются из бюджета региона. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

Актуальная информация о ходе закупок регулярно публикуется в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».