В Сергиевом Посаде открылся XII Международный фестиваль «У Троицы

Сергиев Посад вновь стал центром притяжения для любителей театра со всей России. На сцене «Театрального ковчега в Дубраве» прошло открытие XII Международного фестиваля «У Троицы».

Первыми на сцену вышли представители сергиевопосадского театра с премьерой «Волки и овцы». Программа обещает быть насыщенной: до 21 июня зрители увидят выступления 18 коллективов.

В фестивале принимают участие театры из самых разных уголков России — от Камчатки и Сахалина до Челябинска, Перми, Владимира и Липецка. Организатор фестиваля Марина Игнатова рассказала, что настоящее искусство стирает тысячи километров между городами. На сцене будет представлена разнообразная программа — от вечной классики до современной драматургии.

Организаторы обещают яркие авторские трактовки, сильные актерские работы и спектакли, которые надолго останутся в памяти зрителей. Это не просто показы, а попытка поговорить со зрителем о важном на языке театра.