В Сергиевом Посаде открылся информационный павильон о путешествиях по Золотому кольцу

На Красногорской площади в Сергиевом Посаде начал работу уникальный павильон, где представлена информация о туристических маршрутах по «Золотому кольцу» и достопримечательностях Москвы. Рядом с павильоном обустроена фотозона и шатер для мастер-классов по линогравюре.

Павильон и фотозона будут открыты с 17 по 21 июня с 10:00 до 20:00. Они расположены на Красногорской площади, лицом к Троице-Сергиевой лавре. Это часть большого тура мобильного центра по городам «Золотого кольца», приуроченного к 60-летию маршрута, которое будут отмечать в 2027 году.

Организовал проект Комитет по туризму Москвы при поддержке Фонда развития Сергиева Посада, Лавры и местной администрации. Информационную поддержку оказывает подмосковное Министерство культуры и туризма.

Представитель Фонда развития Сергиева Посада Светлана Гирлина отметила, что Сергиев Посад выбран первой точкой не случайно — его часто называют «воротами» «Золотого кольца». Затем передвижной павильон отправится в Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Иваново.