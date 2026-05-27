В Сергиевом Посаде открылся фестиваль театров малых городов России

В Сергиевом Посаде 26 мая стартовал XXIII Фестиваль театров малых городов России. Его организовал Театр Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и Правительства Московской области.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сказал: «Сегодня мы открываем 23-й фестиваль театров малых городов России и очень ценим, что в этом году местом проведения был выбран подмосковный Сергиев Посад».

На фестиваль приехали творческие коллективы из 15 городов, включая Альметьевск, Березники, Великие Луки, Губаху, Заречный, Кудымкар, Лесосибирск, Магнитогорск, Мотыгино, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокуйбышевск, Новоуральск, Нягань и Чайковский. Артисты привезли на смотр девять спектаклей большой формы и шесть малой.

Жюри, в которое вошли народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров и другие, под председательством художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева выберет победителей в номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и приз «Надежда». Лауреаты в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы» представят свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.