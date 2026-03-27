В Сергиевом Посаде открылась выставка «Пасхальные открытки XIX века»

В музее «Арт-макет» в Сергиевом Посаде стартовала выставка «Пасхальные открытки XIX века», организованная коллекционером Ольгой Шляховой. На выставке представлено более 120 экспонатов, охватывающих период с 1907 по 1917 год.

Ольга Викторовна собирает дореволюционные открытки и книги, а особенное место в ее коллекции занимают пасхальные подписанные открытки. Она отмечает, что экспонаты привлекают не только яркой и красивой картинкой, но и возвышенным текстом, удивительными обращениями и четкими почерками.

На пасхальных открытках можно увидеть различные сюжеты: дети с писанками, ангелы, цыплята, кролики, первые весенние цветы, застолье и разговение. Среди экспонатов — работы известных художников, таких как Михаил Гермашев, Михаил Виллие и Юлий Клевер.

Выставка будет открыта до 27 апреля 2026 года. Посетить ее можно в любой день с 10:00 до 19:00 по адресу: город Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7. Возрастное ограничение: 0+.