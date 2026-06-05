В Сергиевом Посаде обновляют здание старейшей школы Хотькова

В городе Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа продолжается обновление здания школы 1964 года постройки в рамках Народной программы «Единой России». Строители работают на всех этажах одновременно.

«Второй и третий этажи уже практически готовы к чистовой отделке. На первом этаже пока демонтаж, в процессе — кровля и фасад», — рассказал заместитель главы округа Павел Цветков.

Завершить ремонт планируется к 1 августа, а 1 сентября школа должна открыться для учеников. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова подчеркнула, что это требование не обсуждается: дети должны прийти в новое, современное здание.

Контроль за ходом строительства осуществляется на постоянной основе. Заместитель по строительству Павел Цветков посещает объект каждую неделю.

«Уверена, 1 сентября дети и учителя войдут в светлые, современные классы. Продолжаем работать», — заявила глава округа Оксана Ероханова.

Местные жители с нетерпением ждут завершения ремонта и открытия обновленной школы.