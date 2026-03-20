В Сергиевом Посаде обновят газовую инфраструктуру

АО «Мособлгаз» объявило о проведении работ по замене цокольных вводов в Сергиевом Посаде. Это необходимо для повышения надежности и безопасности газоснабжения жилых домов. В связи с модернизацией инфраструктуры временно отключат газ.

Работы запланированы на период с 23 по 27 марта 2026 года. Они затронут следующие адреса:

* 23 марта: город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 4, подъезды 3-4. * 24 марта: город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 4, подъезды 5-6. * 25 марта: * город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 1а, подъезд 2; * город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 2, подъезд 2. * 26 марта: город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 2, подъезды 3-4. * 27 марта: город Сергиев Посад‑7, улица Победы, дом 7, подъезды 1-2.

Специалисты компании проведут комплекс высокотехнологичных работ. Каждая операция будет выполнена в соответствии с отраслевыми стандартами безопасности и под контролем опытных инженеров.

После замены цокольных вводов будет проведен обязательный комплекс проверок: * полное тестирование системы газоснабжения; * тщательная проверка герметичности всех соединений; * контроль параметров работы оборудования; * подтверждение безопасности дальнейшей эксплуатации.

«Наша главная задача — обеспечить надежное и безопасное газоснабжение для жителей региона на долгие годы вперед», — отмечает представитель АО «Мособлгаз».

Компания просит жителей указанных домов с пониманием отнестись к временным неудобствам и обещает завершить работы в срок.