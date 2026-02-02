Новое здание для госучреждений построят в Сергиевом Посаде

Фонд развития города Сергиева Посада заключил контракт на проектирование крупного административного здания. В нем объединятся десять государственных учреждений, работающих в Сергиево-Посадском округе. Новое здание возведут в районе вокзала на улице Симоненкова. Строительство будет проходить в два этапа.

В текущем году начнется разработка проекта здания общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Конкурс на проектирование второго здания административно-делового центра запланирован на 2026 год. Завершить строительство планируют к 2029 году.

Депутат Государственной думы и ответственный секретарь Попечительского совета Фонда Сергей Пахомов отметил: «Мы начинаем эту работу с нуля, что дает нам уникальную возможность создать максимально удобное пространство для всех: посетителей, сотрудников и обслуживающего персонала».

Руководитель обособленного подразделения Фонда развития Марины Сахно сообщила, что в планах на текущий год также подготовка проекта одного километра сетей ЖКХ и разработка концепции архитектурных решений центральной части города.