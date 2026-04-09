В Сергиевом Посаде начался капитальный ремонт крыш

В начале апреля в Сергиевом Посаде стартовал капитальный ремонт крыш на двух домах по улице Леонида Булавина — №4 и 2/10.

Работы ведутся подрядчиком Фонда капитального ремонта. Специалисты полностью заменят старую стропильную систему и утеплят перекрытия, чтобы в квартирах стало теплее и суше.

Представитель подрядчика Виктор Кобелев рассказал, что все работы будут завершены в течение двух месяцев. Главный упор во время ремонта делается на качество материалов и строгое соблюдение графика.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова отметила, что администрация будет лично контролировать ход работ на каждом этапе.

Капитальный ремонт крыш сейчас производится не только на улице Леонида Булавина, но и по другим адресам в Краснозаводске и самом Сергиевом Посаде. Жителям нужно немного терпения, чтобы в скором времени забыть о протечках.