В Сергиевом Посаде началась расчистка реки Копнинки

Специалисты приступили к расчистке русла реки Копнинки в Сергиевом Посаде. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России» на участке Банного пруда.

На Банном пруду работает земснаряд — многофункциональная плавучая техника, которая выкачивает донные отложения. По информации администрации округа, уже убрано несколько тысяч кубов ила. Его обезвоживают в специальных геотубах, а затем осушенный грунт планируют использовать как удобрение. Там, где проход техники невозможен, растительность удаляют вручную. Гидромеханизированный способ позволяет очистить дно, не нарушая береговую линию.

Работы на Банном пруду планируют завершить до конца сентября. Общая протяженность расчищаемого участка реки Копнинки составит почти 3,9 километра. В проект попали все пруды, включая Келарский и Банный. Общая площадь экологической реабилитации акватории превысит 7,4 гектара.

Проект реализуется поэтапно с учетом сезонных ограничений: работы приостанавливаются на зимний период, во время половодья и нереста рыбы. Основной этап запланирован на 2026–2027 годы. После завершения очистки территорию от Банного пруда до Загорского моря планируется благоустроить — здесь появится пешеходная зона отдыха.