В Сергиевом Посаде на 63% готов новый детский сад

В микрорайоне Зубачево поле в Сергиевом Посаде продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 280 мест. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

На данный момент строительная готовность объекта превысила 63%. Специалисты занимаются фасадными работами, монтажом инженерных сетей и потолков, а также внутренними отделочными работами.

Планировочные решения учитывают функциональное назначение объекта. В детском саду будут входные группы, колясочная, помещения охраны, групповые ячейки, медицинский и пищевой блоки полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и служебные помещения, кладовые, санузлы, бытовые и технические помещения. Общая площадь учреждения составит более 4,7 тысяч квадратных метров.

Вокруг детского сада планируется обустройство игровых площадок с теневыми навесами, физкультурно-спортивной и хозяйственно-бытовой площадок. Открытие дошкольного образовательного учреждения запланировано на 2026 год.