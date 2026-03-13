В Сергиевом Посаде капитально отремонтируют главный стационар

В главном стационаре Сергиева Посада пройдет капитальный ремонт. Здание, построенное в 1984 году, давно нуждалось в обновлении. Детали ремонта обсудили на совещании с участием областного Министерства строительства, администрации округа и подрядчиков.

Главный врач больницы Олег Дмитриев сообщил, что на обновление выделено около 5 миллиардов рублей. Средства пойдут на полное обновление стационара: от стен и полов до коммуникаций. После ремонта в палатах будет не больше трех человек, и в каждой появится санузел.

Стационар не закроют на время работ. Ремонт будет поэтапным, чтобы жители округа могли продолжать получать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Глава округа Оксана Ероханова подчеркнула: «Такой масштабный ремонт стал возможен благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева. И теперь главная задача — сделать все качественно и в срок».

Ремонтные работы начнутся в этом году после проектирования. Завершение ремонта запланировано на конец 2029 года.