В Сергиевом Посаде члены избиркомов готовятся к предстоящим выборам

В Доме культуры «Октябрь» в Сергиевом Посаде более 400 членов участковых избирательных комиссий собрались для подготовки к поквартирным и подомовым обходам. Они будут информировать жителей о предстоящих выборах.

Участники уже прошли теоретический онлайн-курс в рамках проекта «ИнформУИК». Теперь они отрабатывают практические навыки: разбирают сценарии разговоров, отвечают на типовые вопросы жителей, работают с мобильным приложением и проходят итоговое тестирование.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Ольга Дмитриева подчеркнула, что главная задача информаторов — не просто донести информацию, а помочь людям разобраться в процедуре голосования. Важно снять тревожность, которая нередко возникает из-за новых форматов, и дать четкие, понятные ответы.

На семинаре особое внимание уделили дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), механизму «Мобильный избиратель» и процедуре голосования на дому.

С 20 августа по 15 сентября информаторы расскажут жителям о ходе избирательной кампании, сроках и порядке действий, партиях и кандидатах, адресе и режиме работы избирательных участков, а также о доступных формах голосования. Всего предстоит обойти 100 000 дверей в округе.