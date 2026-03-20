Спорткомплекс «Салют» в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют в этом году

В Сергиевом Посаде продолжаются работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Салют». Подрядчик уже выполнил половину демонтажных работ и скоро приступит к отделочным. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Общая площадь спорткомплекса составляет более 3,2 тысячи квадратных метров. В ходе капремонта планируется заменить кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также будут проведены фасадные работы, установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию и поставить новую мебель и спортивный инвентарь.

Все работы будут завершены в 2026 году.