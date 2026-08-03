В Сергиево-Посадском техникуме продолжается набор на специальность «Оператор электронно-вычислительных машин»

В Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме продолжается прием на специальность «Оператор электронно-вычислительных машин». Программа готовит специалистов, способных работать с компьютерной техникой и цифровыми технологиями.

Обучение длится один год и десять месяцев и проходит в очной форме. Студенты получат практические навыки работы с офисными программами и электронными документами.

Выпускники могут занять должности операторов ЭВМ, ввода данных, специалистов по обработке информации и электронному документообороту. Также есть возможность стать администратором информационных ресурсов или специалистом по сопровождению информационных систем.

Более подробную информацию можно найти на [официальном сайте техникума](https://сппки.рф/).