Детский сад в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде достроят в этом году

В микрорайоне Зубачево подходит к концу возведение детского сада, рассчитанного на 280 детей. Подрядная организация приступила к благоустройству территории вокруг здания.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируются из бюджета. На объекте задействованы 45 рабочих и 4 единицы техники.

В трехэтажном здании площадью 4,7 тысячи квадратных метров уже завершена чистовая отделка помещений. Сейчас идет пусконаладка инженерных систем. На прилегающей территории устанавливаются опоры наружного освещения, прокладываются проезды и тротуары, готовятся основания для детских и спортивных площадок.

Детский сад будет оснащен всем необходимым для малышей: 11 группами, спальными зонами, спортивным и музыкальным залами, просторным вестибюлем и раздевалками. Также предусмотрены медицинский блок и пищеблок с полным технологическим циклом, административные и охранные помещения.

Вокруг детского сада появятся игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная и хозяйственно-бытовая площадки. Открытие дошкольного образовательного учреждения запланировано на третий квартал 2026 года.