В Сергиево-Посадском округе запланировали капитальный ремонт домов на 2026 год

Администрация Сергиево-Посадского городского округа анонсировала капитальный ремонт многоквартирных домов в 2026 году. Заместитель главы округа Юрий Гужва сообщил, что на обновление жилого фонда будет выделено более 1,4 миллиарда рублей.

Планируется, что работы затронут 47 многоквартирных домов. Наибольший объем работ запланирован на крышах: кровли обновят в 34 домах, из них 15 со скатной крышей и 19 с плоской. На ремонт кровель потребуется почти 478,1 миллиона рублей.

Второй по значимости статьей расходов станет усиление фундаментов и несущих конструкций. На работы по пяти домам выделено почти 419,2 миллиона рублей. Власти подчеркивают, что контроль за этими работами будет особым — речь идет о безопасности и долговечности зданий. Также планируется обновить фасады 13 домов, на что предусмотрено более 311 миллионов рублей.

В 12 домах приведут в порядок внутренние инженерные системы — на это запланировано 146,5 миллиона рублей. Еще 52,1 миллиона направят на замену лифтового оборудования в двух домах. Кроме того, в двух домах проведут комплексное техническое обследование для оценки их текущего состояния.

С полным списком адресов домов, включенных в программу капремонта на 2026 год, можно ознакомиться по ссылке: http://www.sergiev-reg.ru/news-01-2023/v-sergievo-posadskom-okruge-na-2026-god-zaplanirovan-kapitalnyi-remont-47-mnogokvartirn.