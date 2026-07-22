В Сергиево-Посадском округе появилась новая дорога между Краснозаводском и Богородским

В Сергиево-Посадском городском округе завершилось строительство новой дороги, которая напрямую соединяет города Краснозаводск и Богородское. Протяженность транспортной артерии составляет пять километров.

Дорога появилась в связи с расширением нижнего бассейна Загорской гидроаккумулирующей электростанции. Ранее для соединения населенных пунктов использовался мост через реку Кунья, который попал в зону строительства и был заменен новой трассой.

Изначально дорогу планировали сделать только для нужд энергетиков. Однако компания «РусГидро» и федеральное правительство приняли решение построить полноценную трассу для всех машин, несмотря на дополнительные расходы.

Осенью по новой дороге начнут ходить рейсовые автобусы. Депутат Госдумы Сергей Пахомов подчеркнул важность этого проекта для местных жителей, отметив, что связь с городом — это вопрос каждодневный. Общественный транспорт запустят в сентябре–октябре этого года.

«Со всех сторон очень приятный, прекрасный проект. Спасибо коллегам из „РусГидро“ и федерального Правительства за то, что пошли навстречу, услышали нас и профинансировали его именно в таком виде, в котором муниципалитету было удобно», — отметил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Всего в этом году в Сергиево-Посадском округе отремонтируют 29 участков дорог.