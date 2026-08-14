В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка о жизни средневекового монастыря

Сегодня, 14 августа, в Сергиево-Посадском музее-заповеднике начинается работа выставки «Хлеб всему голова. Житный двор Троице-Сергиева монастыря XVI–XVIII веков». Она посвящена жизни и питанию обитателей средневекового монастыря.

Экспозиция построена на находках, которые археологи обнаружили во время раскопок на территории Житного двора — хозяйственной зоны Троице-Сергиева монастыря. Среди находок — старинная посуда и остатки еды. Ученые из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова сравнили эти находки с современными образцами.

«Сегодня мы открываем выставку, которая показывает, как благодаря совместной работе археологов и генетиков можно узнать, что выращивали и ели монахи несколько веков назад», — отметила куратор выставки Татьяна Новоселова.

Посетители увидят не только древние предметы, но и современные аналоги растений, а также фотографии гербария, собранного ученым Николаем Вавиловым более ста лет назад.

Выставка примет первых посетителей 15 августа в День Сергиево-Посадского городского округа по адресу: город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 144. Главный корпус музея.