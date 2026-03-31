В Сергиево-Посадском музее-заповеднике откроется выставка о монастырской трапезе

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике проходит выставка «Монастырская трапеза XVI–XIX веков». Это часть большого проекта «Любовью и единением спасемся», как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представлено более 90 экспонатов из фондов музея. Среди них — столовая посуда и утварь из дерева, меди, олова и серебра, которые сохранились в обители до начала XX века. Также можно увидеть ценные археологические предметы, найденные экспедицией Института археологии РАН, старинные литографии и документальные свидетельства.

Уникальной частью экспозиции является резная белокаменная икона XV века «Богоматерь Одигитрия Смоленская» с драгоценным убором XVIII–XIX веков. Исследователи считают, что эта икона первоначально украшала стену первой каменной Трапезной монастыря.

Выставка будет работать до 14 мая. Более подробную информацию можно найти на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.