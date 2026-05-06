Программы ко Дню пожарной охраны прошели в Сергиевом Посаде

В городском парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа 5 мая прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны. Его перенесли с более ранней даты из-за апрельского снегопада, но в итоге солнечная погода позволила провести событие на открытом воздухе.

Заместитель начальника территориального управления №4 Сергей Шумов сообщил, что парк превратился в музей под открытым небом. Гости увидели пожарную и спасательную технику, аварийно-спасательный инструмент и боевую одежду огнеборцев. Также они приняли участие в мастер-классах и показательных выступлениях.

Огнеборцы продемонстрировали жителям свои возможности: они ликвидировали условное возгорание, показали подачу пены и деблокировку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Для гостей работали тематические площадки, включая водяной тир. Все участники смогли попробовать гречневую кашу из полевой кухни и поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте.

В официальной части мероприятия отличившимся специалистам вручили благодарственные письма от губернатора Московской области и Московской областной думы, почетные грамоты главы округа и другие награды. Праздник стал познавательным и интересным для детей, которые узнали о работе пожарных и спасателей.