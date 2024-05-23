В Сергиево-Посадском городском округе ликвидировали аварийный жилой дом

Многоквартирный дом № 26 снесли в Сергиево-Посадском городском округе в деревне Репихово. Площадку уже расчистили от строительного мусора.

«Двухэтажный деревянный жилой дом 1967 года постройки признан аварийным после обследования. Жильцов четырех квартир переселили и приняли решение о демонтаже. В марте здание снесли, и на сегодняшний день участок свободен. Строительный мусор вывезли и утилизировали», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В Сергиево-Посадском округе выявили 291 объект незавершенного строительства. Достроили, привели в соответствие или снесли 209 из них. Работа в этом направлении продолжается.

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