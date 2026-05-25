В Сергиево-Посадской больнице обсудили капитальный ремонт главного корпуса

В Сергиево-Посадском городском округе прошло совещание по капитальному ремонту главного корпуса местной больницы. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Сергей Пахомов, глава округа Оксана Ероханова, главный врач Олег Дмитриев, а также представители администрации и подрядной организации.

Ремонтные работы имеют большое значение для жителей округа. Финансирование на проведение ремонта выделено, контракт с подрядчиком был подписан еще в феврале 2026 года.

Подрядчик уже приступил к подготовительным этапам: проводятся геодезические и геологические изыскания, разрабатывается архитектурный план. Проект будет согласован с областным Министерством здравоохранения.

Депутат Государственной думы Сергей Пахомов подчеркнул, что во время строительных работ больница продолжит оказывать помощь пациентам. Часть отделений временно будет переведена в новую больницу в Хотьково, а остальные будут работать на месте с созданием безопасных и комфортных условий.

Пример преобразования пространства для пациентов — бывший конференц-зал, который превращается в реанимацию. Там заканчивают монтировать электрику для медицинского оборудования. Все работы планируется завершить к 15 июня.