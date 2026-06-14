В Серебряных Прудах прошел турнир по пляжному волейболу

В поселке Серебряные Пруды, в микрорайоне Западный, на спортивной площадке СК «Молодежный» состоялся традиционный турнир по пляжному волейболу. Мероприятие было посвящено Дню России и памяти Абдуллы Омарова. Право дать старт состязаниям получил временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Павел Четверкин.

Главный тренер Валентин Фомичев рассказал, что эти соревнования проводятся уже в 14-й раз. Все началось с одной площадки, которую построили сами спортсмены. Вторую площадку возвела администрация. Сейчас условия позволяют принимать турниры любого уровня. Команды собираются каждый месяц и выезжают играть в соседние районы.

Соревнования были посвящены не только празднику, но и памяти Абдуллы Омарова, который активно помогал строить площадку, жертвовал деньги и тренировал всех на своем домашнем корте во время пандемии. Омаров был ведущим игроком и инициатором, но три года назад ушел из жизни.

В турнире приняли участие 16 команд из Серебряных Прудов, Ступино, Зарайска, Михайлова и Казани. Соревнования проходили в двух номинациях: «микст» и «школьник и ветеран».

В номинации «микст» третье место заняли зарайские пляжники Чернов Артем и Васильчикова Софья, вторыми стали Пасюков Сергей и Ефимова Екатерина из Серебряных Прудов, первое место завоевали зарайцы Ткач Денис и Кашкина Мария.

В номинации «школьник и ветеран» третье место взяли Аносов Евгений и Малов Артур из Серебряных Прудов, второе место — Рябинин Сергей и Бельцин Даниил из Михайлова, первое место — Фомичев Валентин и Гавриленко Александр.

Все участники получили памятные майки от спонсора турнира Омарова Абдулатипа. Победителям вручили медали и кубки.