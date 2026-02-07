В Серебряных Прудах активно устраняют последствия снегопада

В городском округе Серебряные Пруды сотрудники Мосавтодора продолжают масштабную работу по очистке дорог после сильного снегопада. Основное внимание сейчас уделяется вывозу снега с улиц, в том числе с улицы Петра Романова.

По словам производителя работ Максима Дюпина, текущая зима оказалась особенно снежной и требует много усилий. Однако погодные условия позволяют сосредоточиться на уборке: снегопад стих, а за ночь выпало минимальное количество осадков.

На улицах работает крупная спецтехника. В расчистке задействованы грейдеры, мини-погрузчики и трактора МТЗ. Особое внимание уделяется пешеходным зонам: техника очищает тротуары и остановочные павильоны.

Работы начались сегодня с 4 часов утра с очистки основных дорожных артерий. На ликвидацию последствий непогоды мобилизованы значительные силы: 14 человек и обширный автопарк. В него входят два грейдера, пять комбинированных дорожных машин (КДМ), два погрузчика, четыре трактора МТЗ, четыре самосвала для перевозки техники и мини-погрузчик для работ на тротуарах. Для доставки и обогрева персонала задействованы шесть вахтовых автомобилей.

В Мосавтодоре призывают водителей быть внимательными на расчищаемых улицах и осторожными при проезде рядом с дорожной техникой и рабочими.