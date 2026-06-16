В Серебряных Прудах активно благоустраивают дворовую территорию

В поселке Серебряные Пруды в самом разгаре финальный этап обновления дворовой территории, которая объединяет несколько жилых домов. Работы проводят в микрорайоне Центральный у домов 13, 14, 15 и на улице Большая Луговая 2, 4.

Проект комплексного благоустройства вышел на завершающую стадию. Подрядчик приступил к устройству нового асфальтового покрытия на проездах и парковочных зонах. Этому предшествовала масштабная подготовка: строители полностью заменили старые бордюрные камни.

Особое внимание уделили улучшению пешеходной инфраструктуры. Демонтировали деформированное и просевшее плиточное покрытие, вместо него на тротуарах и пешеходных маршрутах укладывают асфальт. Это должно сделать передвижение по двору более комфортным и безопасным для маломобильных групп граждан и родителей с колясками.

Параллельно с асфальтированием идут работы по озеленению. Газоны уже восстановили на 90%: земля подготовлена, скоро здесь появится свежая трава. До окончательного преображения дворовой территории осталось совсем немного: после укладки асфальта во дворе установят новые скамейки у входов в подъезды и вдоль пешеходных дорожек.

Все виды работ стартовали 1 мая. Срок сдачи объекта — 22 июня. Подрядчик движется строго по графику, и вскоре дворовая территория предстанет перед жителями полностью обновленной.