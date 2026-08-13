В сентябре завершат капремонт магистрали из Хотькова в сторону Сергиева Посада и Москвы

Единственная выездная магистраль из центральной части города Хотьково в сторону Сергиева Посада и Москвы будет полностью открыта после капитального ремонта в сентябре. Ход работ находится на особом контроле администрации Сергиево-Посадского округа.

Ремонт моста на улице 1-й Овражной стартовал в апреле этого года, и на сегодняшний день работы выполнены более чем на 80%. «Осталось сделать подход с одной стороны, положить асфальт, установить пешеходные перильные и металлические барьерные ограждения, обустроить тротуар и подходы к нему», — рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского округа Илья Кошелев.

Реконструкция проводится в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» благодаря содействию депутата Государственной Думы Сергея Пахомова. Работы ведутся в соответствии с графиком.