В семи округах Подмосковья отремонтировали поврежденные «лежачие полицейские»

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные неровности на региональных дорогах в семи округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Лежачие полицейские» привели в порядок в пяти городах: на улице Мичурина в Жуковском, на улице Фрунзе в микрорайоне Луговая в Лобне, на улице Кирова в Лосино-Петровском, на улице Набережной в Солнечногорске и на улице Новой Московской в микрорайоне Опалиха в Красногорске.

Кроме того, ремонт провели на улице Магистральной в деревне Хлябово городского округа Мытищи и на дороге в селе Старая Ситня городского округа Ступино.

В ведомстве напомнили, что искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скоростной режим.

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