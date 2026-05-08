В Семейном центре «Доверие» отметили предстоящую годовщину Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Семейном центре «Доверие» 7 мая прошло тематическое мероприятие. В нем приняли участие воспитанники учреждения, включая детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Программа мероприятия была насыщенной. Она включала концертные выступления, театрализованные постановки, исполнение патриотических песен и чтение стихотворений военной тематики. Участники представили сценки, отражающие события военных лет, мужество защитников Отечества и значимость сохранения исторической памяти.

Особое место в программе занял тематический «Разговор о важном». В ходе беседы обсуждались историческое значение Дня Победы, роль народа в достижении Победы, преемственность поколений и важность сохранения памяти о героях и участниках войны. Такие беседы направлены на формирование у подрастающего поколения гражданско-патриотических ценностей, уважительного отношения к истории страны и чувства сопричастности к важнейшим событиям отечественной истории.

Активное участие детей с инвалидностью в подготовке и проведении мероприятия способствует развитию их творческих способностей, коммуникативных навыков и социальной активности. Включение воспитанников в культурно-патриотические инициативы является важной частью работы по их социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь.