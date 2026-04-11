В селе Захарово открылся обновленный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Захарово городского округа Клин завершилось обновление фельдшерско-акушерского пункта. Более 260 местных жителей смогут получить качественную медицинскую помощь на месте.

На первом этаже дома №13 было обустроено современное медицинское учреждение площадью 66,8 квадратных метров. Строители заменили все инженерные системы: отопление, электропроводку, водопровод и канализацию. Особое внимание уделили внутренней отделке — выровняли и покрасили стены, полы и потолки, заменили двери и окна.

ФАП будет обслуживать жителей пяти деревень: Вьюхово, Владыкино, Бортниково, Титково и самого села Захарово. Пациенты смогут измерять давление и сатурацию, получать назначения и инъекции, снимать ЭКГ. Также здесь будут открывать и закрывать больничные листы, проводить первый этап диспансеризации и вакцинацию.

Помогать в лечении больных будет молодой фельдшер Дарья Краюхина. Она отметила, что работа для нее комфортная благодаря поддержке руководства, выплатам и льготам, особенно на оплату ЖКХ.

Ремонт проведен в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Помимо этого, по словам главы округа Василия Власова, в ближайшее время здесь отремонтируют подъезд, входную группу и создадут доступную среду для маломобильных граждан.