Cреднюю школу № 28 в селе Трубино откроют после капремонта в 2026 году

В селе Трубино городского округа Щелково активно идет капитальный ремонт средней школы № 28. По данным пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, на данный момент строители выполнили уже 40% необходимых работ.

Целью капитального ремонта является повышение комфорта и удобства помещений для учащихся и педагогов, а также усовершенствование функциональных возможностей здания.

Сейчас на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы: ремонтируются фасад и кровля, близятся к завершению демонтажные работы. Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 2 968,2 квадратных метров. В рамках проекта рабочим предстоит выполнить целый комплекс задач: утеплить и обновить кровлю, провести наружную облицовку фасадов, заменить внутреннюю отделку помещений и инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию), обустроить новые входные группы. После завершения строительных работ в школу закупят новую мебель и оборудование. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Финансирование ремонта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети». Завершить все работы планируют к августу 2026 года.